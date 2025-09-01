Brutal batalla campal entre patovicas y un grupo de jóvenes en un boliche de Bahía Blanca

La violenta pelea entre el personal de seguridad del boliche y los jóvenes fue registrada por los testigos.

Un violento episodio tuvo lugar en la ciudad de Bahía Blanca, donde un grupo de jóvenes se agarró a las piñas con los patovicas a la salida de un boliche. La Policía intervino para controlar la pelea. Afortunadamente, no se registraron heridos.

Mirá la pelea entre patovicas y un grupo de jóvenes a la salida de un boliche batalla campal patovicas boliche Bahía Blanca

El hecho ocurrió a la salida de un boliche de Bahía Blanca. Por motivos que aún se desconocen, los patovicas del local bailable salieron del establecimiento y se agarraron a las piñas con un grupo de jóvenes.

La violenta secuencia fue captada por los testigos que se encontraban fuera del boliche. En las imágenes se observa el momento en el que el personal de seguridad se agarró a los golpes y a las patadas con varios jóvenes.

En uno de los videos se ve cómo cuatro personas abordaron a uno de los patovicas y lo tiraron al medio de la calle. Allí, uno de los agresores le dio una patada en la cabeza. Afortunadamente, no resultó herido.