Así rescataron a la maestra atrapada en el barro tras la tormenta de Santa Rosa

Una maestra de 36 años quedó atrapada en una gran cantidad de barro en la mañana de este lunes mientras caminaba por las calles del departamento de Junín , fuertemente afectadas por el paso de la tormenta de Santa Rosa .

Según indicaron medios del Este mendocino, la víctima sintió que su pierna derecha comenzaba a hundirse y rápidamente terminó completamente atrapada hasta su cintura.

Desesperada, logró sujetarse del borde del canal Chimbas , en el distrito de Rodríguez Peña , para mantenerse con el torso descubierto. Luego, consiguió sacar su teléfono de su mochila y alertar a la línea de emergencias 911 .

Ante el pedido de auxilio, personal de la Subcomisaría Barriales y bomberos voluntarios se desplazaron al lugar para asistir a la mujer.

Un video, tomado por uno de los presentes, mostró como fue el accionar de las autoridades, que ataron desde los hombros a la víctima para retirarla del barro.

Tras el rescate, la docente fue trasladada por personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) al Hospital Perrupato de San Martín para recibir la atención médica pertinente.

Las precipitaciones en Junín llegaron a los 20 milímetros de agua, según las mediciones del relevamiento realizado este domingo.