El saldo de la tormenta de Santa Rosa: ¿cuánto llovió en Mendoza?

La Tormenta de Santa Rosa se sintió con fuerza este fin de semana en Mendoza. Casas anegadas, familias evacuadas, árboles caídos y vehículos varados fueron algunas de las consecuencias del fenómeno climático. Desde Defensa Civil confirmaron que se realizaron 1.725 intervenciones en toda la provincia, mientras que los departamentos del Valle de Uco fueron los más afectados.

Si bien el 29 de agosto de 2024 había quedado en la historia mendocina tras ser la jornada más lluviosa en seis décadas (19,3 milímetros en 24), este año se superó el récord: en el Gran Mendoza se registraron de 50 a 55 milímetros promedio.

Debido a las persistentes lluvias aún hay familias que permanecen en los centros de evacuados, luego de tener que abandonar sus hogares por las filtraciones de agua. Sin embargo, las autoridades garantizaron que los municipios realizaron un trabajo previo de contingencias, por lo que estás personas podrán regresar en las próximas horas a sus viviendas.

"Tuvimos un fin de semana con muchas lluvias, nevadas y vientos. Por suerte no se cumplió el pronóstico de intensidad, pero algunas cuestiones sí se cumplieron y causaron problemas en distintos sectores de la provincia. Al conocer que venía una tormenta importante, se hizo un trabajo previo con todos los municipios que nos permitió ir preparando centros de evacuados. Se preparó a los departamentos para que estuvieran a la altura de las circunstancias. No fue una cosa improvisada", aseguró Daniel Burrieza, director de Defensa Civil.

En esta línea, el funcionario resaltó la respuesta de los ciudadanos y el trabajo de Irrigación, que según explicó, vacío los cauces más importantes para que el agua fluyera sin generar inconvenientes.