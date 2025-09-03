"Quiero pena de muerte", el fuerte pedido del papá de la chica apuñalada a la salida de un boliche en Tandil

El hecho ocurrió el domingo a la madrugada en la ciudad de Tandil, cuando Milagros Quenaipe salía de un boliche junto a un grupo de amigos.

El domingo, una joven de 18 años, identificada como Milagros Quenaipe, fue asesinada a la salida de un boliche en la ciudad de Tandil. El agresor fue detenido horas después del hecho y, según trascendió, el acusado no habría tenido ningún tipo de vínculo con la víctima.

En las últimas horas, César, el papá de Milagros, habló con los medios y reveló impactantes detalles sobre el crimen de su hija. En diálogo con Mediodía Noticias, el padre de la joven de 18 años indicó que Wilson Sánchez “salió a matar”.

Así fue asesinada Milagros a la salida del boliche “Fue hasta la casa, caminó 7 cuadras, agarró el cuchillo y volvió. En ese ínterin corrió a un muchacho 80 o 100 metros y no pudo alcanzarlo”, relató César. Y continuó: “Le dio un puntazo a Matías a un centímetro del pulmón. Cruzó dos palabras con mi hija, no sé si por el grupo de música o por una supuesta pelea que había pasado adentro del boliche. Pero nunca se pelearon”.

Luego, Sánchez atacó a su hija y la mató. “Le dio un puñal de costado, mi hija quedó quieta 10 segundos, cayó y ya estaba muerta”, señaló.

Por otro lado, el hombre destacó el trabajo de la Policía y del fiscal a cargo de la causa. “La policía estaba mirando las cámaras. Actuaron de la forma más rápida para agarrar al sujeto y meterlo preso. En 40 minutos estaba detenido”, manifestó. Y sobre el fiscal mencionó: “Me apoyó en todo, me llamaron a la mañana que ya tienen a ese testigo clave. Faltaría una definición porque las cámaras no son de alta definición”.