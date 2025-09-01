Un menor ingresó a un boliche con un DNI prestado, se descompensó y murió: la familia dice que lo asesinaron

Camilo Isabella Valenzi , un adolescente de 15 años, falleció la madrugada del domingo en un boliche de la localidad bonaerense de Quilmes Oeste. Mientras las fuentes policiales aseguran que el menor se descompensó en el local bailable, su familia denuncia que habría sido agredido dentro del lugar.

Según las fuentes policiales, el sábado pasado, el adolescente ingresó al local nocturno utilizando el documento de identidad de un amigo mayor de edad. Durante su permanencia en el boliche , se descompensó y fue trasladado de urgencia al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde llegó sin vida.

Pese a ese parte oficial, la familia del joven sostiene que habría sido agredido dentro del boliche , lo que habría desencadenado una convulsión. Según expresaron, Camilo padecía episodios convulsivos que podían activarse por situaciones de estrés físico o emocional, incluyendo golpes o sustos. Esta condición médica podría tener relevancia para la investigación penal en curso.

De acuerdo con el portal local La Noticia de Quilmes, el entorno de Camilo señaló que hubo una discusión entre el adolescente y la persona que le había prestado el DNI para ingresar al lugar. En ese contexto, los allegados presumen que pudo haber existido una agresión, aunque el hecho aún no fue confirmado por la investigación oficial.

El sentido mensaje de los familiares del menor tras su fallecimiento

El domingo, Rocío, la hermana del menor, realizó una serie de publicaciones en su cuenta oficial de Instagram recordando a Camilo y exigiendo que se esclarezcan las causas de su fallecimiento. “A Camilo, un chico lleno de vida, lo mataron a la salida del boliche. Su familia y amigos estamos destrozados y necesitamos que este caso se visibilice y no quede impune”, manifestó la joven.

“Si estuviste ahí y viste algo, comunícate con su hermana. Cada dato puede ayudar muchísimo”, finaliza el posteo.

En tanto, la causa de su muerte es investigada por la fiscal Sandra López, de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Berazategui, quien ordenó la realización de una autopsia para establecer las circunstancias del hecho. Asimismo, la fiscalía avanza con la toma de testimonios y el análisis de las cámaras de seguridad del establecimiento.