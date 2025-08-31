Se filtraron los fuertes posteos del joven que se suicidó tras ser acusado por el crimen de Candela: "¿Con qué necesidad?"

López era acusado de asesinar a Candela, que fue encontrada en su vehículo con un disparo en la cabeza.

Un siniestro hecho ocurrió este sábado en La Matanza, después de que Candela Santa María, de 24 años, fuera encontrada asesinada. Horas más tarde, la familia comenzó a apuntar a Rodrigo López como el principal acusado, quien antes de ser detenido se suicidó.

Este hombre había realizado unos posteos previos a quitarse la vida, luego de enterarse de la muerte de su amiga defendiéndose de las acusaciones de distintos testigos y familiares de la víctima, que lo señalaban como el autor del hecho. En estos, López aseguraba no tener nada que ver con el asesinato de Candela.

Qué decían los posteos del joven que se suicidó "Quiero que sepan que yo no tuve nada que ver con lo de Cande", expresó en uno de esos comentarios. Luego agregó: "Todos mis vecinos saben que yo trabajaba todos los días, que me iba a las 6 de la madrugada y venía a las 8 de la noche. ¿Con qué necesidad voy a hacer eso de lo que me acusan?". Subrayó también: "Todos sabían muy bien que yo laburaba re legal, no me hacía falta robar ni matar a nadie, porque yo tenía lo mío y me lo gané trabajando".

López insistió en que no era el autor del crimen y explicó que la víctima era su amiga. "Todos dicen que fui yo el que mató a Candela, y ella era mi amiga", aseguró.

De todas formas, según expresó uno de los familiares, el sospechoso le habría dicho: "Me mandé una c... y me busca la policía". Todo esto expresó después de que la Policía llegara a su domicilio, minutos antes de que se quitará la vida.