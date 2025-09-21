"Te vamos a matar", un vendedor de chipa se defendió a los golpes de dos motochorros en Merlo

El hecho ocurrió en la localidad de Merlo , en la provincia de Buenos Aires, donde dos motochorros a bordo de una moto quisieron robarle la bicicleta a un joven vendedor de chipa de 21 años. El episodio de inseguridad quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Este intento de robo sucedió sobre la calle Brasil, entre Guardia Vieja y Saavedra. Allí, Cristian, un joven que se encontraba circulando con su bici, fue abordado por dos hombres en una moto que intentaron robarle la bici.

Según relató la víctima, los ladrones le dijeron: “Quedate pillo, hacela corta y dame las cosas que tenés encima, te vamos a matar”.

Ante las amenazas y al darse cuenta de que no estaban armados, el chico se defendió y comenzó a golpear al primero de los asaltantes, que se había bajado de la moto para amenazarlo y que después huyó a pie.

Después comenzó a golpear al conductor de la moto, que, luego de recibir varios golpes por parte de Cristian, también decidió huir a pie, abandonando la moto en la que circulaban y siendo perseguido por el joven.

El regreso de uno de los motochorros

Según relató Cristian a TN, uno de los ladrones volvió al lugar más tarde para intentar recuperar la motocicleta, amenazando al joven y a los vecinos con una llave cruz. Pero ni el chico ni los vecinos cedieron, por lo que volvió a huir. Además, según explicó el chico, ya es el tercer hecho de inseguridad que vive en Merlo, junto a otro que sufrió en Marcos Paz.

Después del llamado a la Policía, el joven realizó la denuncia sobre el hecho, y la moto que los motochorros dejaron tirada quedó a disposición de los efectivos.