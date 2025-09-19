Horror: motochorros le apuntaron con un arma a un nene de cinco años y dispararon al aire

Una joven y su primito fueron abordados por dos motochorros en Tres de Febrero. La secuencia fue registrada por una cámara de seguridad.

Un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar en la localidad de Tres de Febrero, donde una joven y su primito de cinco años fueron abordados por dos motochorros. La violenta secuencia fue registrada por una cámara de seguridad.

Video: así fue el violento robo a una joven y su primito Motochorros le apuntaron con un arma a un nene de cinco años y dispararon al aire

El preocupante episodio ocurrió el martes pasado por la noche, cerca de las 20.45, en Pablo Podestá. Allí, dos motochorros abordaron a una joven de 26 años que estaba en el auto con su primo.

Al notar la presencia de los delincuentes, la joven intentó arrancar el auto y escapar, pero no lo logró. Afortunadamente, logró sacar a su primo del auto antes de que los ladrones se llevasen el auto.

En medio del intento de robo, los vecinos salieron de sus casa, pero uno de los ladrones disparó al aire para evitar que interviniesen. Finalmente, los delincuentes se dieron a la fuga en el auto de la joven.