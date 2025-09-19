Altas Cumbres: un auto cayó casi 200 metros y murió su conductor

El hecho ocurrió este viernes a la madrugada en el Camino de las Altas Cumbres, la ruta turística en la provincia de Córdoba.

Un hombre de 42 años murió este viernes luego de que su auto se despistara y cayera en el fondo de un barranco de casi 200 metros de profundidad en el Camino de las Altas Cumbres, la ruta turística en la provincia de Córdoba.

Accidente en Altas Cumbres: los detalles La víctima, identificada como Marcelo Rubén Doraol, transitaba el viernes a la madrugada en un Volkswagen Bora de color gris, en dirección hacia Traslasierra. En un momento dado, el hombre se despistó y precipitó por el acantilado.

La Dirección General de la Policía Caminera de Córdoba informó que sus efectivos detectaron el siniestro luego de observar restos de ripio y huellas de frenadas sobre el asfalto, además de un guardarraíl completamente destruido a pocos metros del lugar.

Estos indicios encendieron la alarma sobre la posibilidad de un accidente grave, lo que motivó la intervención de los equipos de emergencia. De esta forma, personal de Bomberos, DUAR (Departamento de Unidades de Alto Riesgo) y ETAC (Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes) descendió por el barranco para iniciar las tareas de rescate.