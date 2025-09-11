Descubrimiento: adiós al estereotipo del hombre macho cazador de la Edad de Piedra

Un estudio ha revelado nuevos conocimientos sobre la vida y la muerte en la Edad de Piedra , demostrando que las herramientas de piedra eran enterradas con la misma probabilidad junto a mujeres y niños que junto a hombres, indica el descubrimiento .

El descubrimiento , realizado en el cementerio de Zvejnieki, en el norte de Letonia, uno de los mayores yacimientos de la Edad de Piedra de Europa, desafía la idea de que las herramientas de piedra estuvieran estrictamente asociadas con los hombres. La investigación se publica en PLOS One.

El yacimiento se utilizó durante más de 5000 años y contiene más de 330 tumbas. Sin embargo, hasta ahora, las herramientas de piedra encontrados en los entierros no se habían estudiado, y las herramientas de piedra en Zvejnieki y otros yacimientos de la Edad de Piedra a menudo se consideraban utilitarias y, por lo tanto, carentes de interés.

Como parte del Proyecto Stone Dead, dirigido por la Dra. Aimée Little de la Universidad de York, y en colaboración con el Museo Nacional de Historia de Letonia y colegas de toda Europa, el equipo trasladó un potente microscopio a Riga para observar cómo se fabricaban y utilizaban las herramientas .

Un descubrimiento reveló que las herramientas de piedra también eran usadas por mujeres y niños. Foto Dpa

El descubrimiento en las herramientas en las tumbas

El estudio demostró que las herramientas de piedra desempeñaban un papel mucho más importante en los rituales funerarios, ya que no solo se descubrieron herramientas utilizadas para trabajar pieles de animales, sino que algunas parecen haber sido fabricadas específicamente y luego rotas como parte de ritos funerarios.

Descubrieron que las mujeres tenían la misma o incluso mayor probabilidad que los hombres de ser enterradas con herramientas de piedra, y que los niños y los adultos mayores eran el grupo de edad más común en recibir artefactos de piedra. El estereotipo arraigado sobre las mujeres en esta época era que desempeñaban un papel más doméstico: cocinaban los animales cazados por los hombres, hacían artesanías y cuidaban de la familia.

El Dr. Little, del Centro de Análisis de Artefactos y Materiales, perteneciente al Departamento de Arqueología de la Universidad de York, afirmó en un comunicado: "El yacimiento de Letonia ha sido escenario de numerosas investigaciones de restos óseos y otros tipos de ajuares funerarios, como miles de colgantes con dientes de animales. Una parte faltante de la historia era comprender, con mayor profundidad, por qué la gente entregaba objetos aparentemente utilitarios a los muertos".

Estereotipo desmentido

"Nuestros descubrimientos --añadió-- desmienten el antiguo estereotipo del 'Hombre Cazador', que ha sido un tema dominante en los estudios de la Edad de Piedra e incluso ha influido, en ocasiones, en la determinación del sexo de algunos bebés, basándose en que se les proporcionaban herramientas líticas".

La Dra. Anda Petrovic, de la Universidad de Belgrado, afirmó: "Esta investigación demuestra que no podemos hacer estas suposiciones basadas en el género y que los ajuares funerarios líticos desempeñaron un papel importante en los rituales de duelo de niños y mujeres, así como de hombres".

Herramientas que nunca se habían utilizado antes insinúan su significado simbólico en las prácticas funerarias, en particular porque algunas parecen haber sido rotas deliberadamente. Antes de ser depositados junto al difunto, se sugiere una tradición ritual compartida en la región del Báltico oriental, donde se han observado prácticas funerarias similares.

El Dr. Little añadió: "El estudio destaca cuánto queda por aprender sobre la vida y la muerte de las primeras comunidades europeas, y por qué incluso los objetos aparentemente más sencillos pueden revelar información sobre nuestro pasado común y cómo respondieron las personas a la muerte". Dpa