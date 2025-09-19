Una pericia clave sobre la muerte de Silvina Luna puso contra las cuerdas a Aníbal Lotocki

El cirujano fue condenado a 8 años de cárcel por estafa y por las lesiones graves causadas contra Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Silvina Luna y Gabriela Trenchi.

A más de dos años de la muerte de la ex Gran Hermano Silvina Luna, se conoció una nueva pericia que complica aún más la situación de Aníbal Lotocki, el cirujano condenado a 8 años de cárcel por estafa y por las lesiones graves causadas contra Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Silvina Luna y Gabriela Trenchi.

Una junta de ocho especialistas se reunió en la Morgue Judicial para estudiar la historia clínica y la autopsia al cuerpo de Luna. Los especialistas vincularon la muerte de la modelo con las cirugías estéticas a las que se sometió con el médico condenado.

Qué dice el informe pericial sobre la muerte de Silvina Luna Los peritos concluyeron que la modelo falleció por un tromboembolismo pulmonar, producto de una sepsis. Sin embargo, indicaron que lo que originó todo eso fue “una enfermedad granulomatosa gigantocelular a cuerpo extraño”.

A su vez, en el informe se menciona la relación entre los granulomas por cuerpo extraño y la hipercalcemia que presentó la paciente tras someterse a los procedimientos estéticos. Los especialistas señalaron que estos granulomas, fueron responsables del aumento de calcio en sangre.

Habló Aníbal Lotocki desde la cárcel Foto: NA Habló Aníbal Lotocki desde la cárcel. NA