A dos años de la muerte de Silvina Luna , la clínica de Belgrano donde trabajaba Aníbal Lotocki comenzó a ser demolida. El lugar, que fue clausurado tiempo atrás, ya cambió de dueño y en su frente se exhibe un cartel que anuncia una demolición total en los pisos superiores.

El dato se conoció durante la última emisión de DDM (América TV), cuando un móvil mostró el estado del inmueble. “En este momento no funciona nada, fue clausurada y la vendieron. Además, hay un cartel que dice que va a haber una demolición total de la parte de arriba”, relató el cronista. Según trascendió, en el terreno podría levantarse un nuevo edificio.

El abogado Mauricio D’Alessandro expresó dudas sobre la operación inmobiliaria: “Estaba inhibido, embargado; no sé cómo lo vendieron eso”. En tanto, el periodista Martín Candalaft recordó que durante los años de actividad, la sala de espera del lugar estaba colmada de pacientes, aun cuando Lotocki ya enfrentaba denuncias por mala praxis.

Comenzaron a demoler la clínica de Aníbal Lotocki a dos años de la muerte de Silvina Luna: las imágenes

Mientras la clínica es demolida, Lotocki sigue tras las rejas. La Cámara de Casación confirmó su condena a ocho años de prisión y diez de inhabilitación profesional por estafas y lesiones graves, fallo que luego fue ratificado por la Corte Suprema.

El médico también irá a juicio acusado de homicidio simple con dolo eventual por la muerte del empresario Cristian Zárate en 2021, tras una cirugía estética.

Además, otras pacientes siguen reclamando justicia. Recientemente, Gabriela Trenchi volvió a señalar públicamente a Lotocki por los tratamientos que se realizó bajo su supervisión y que dejaron secuelas en su salud.

Última aparición de Gabriela Trenchi y su lucha

Comenzaron a demoler la clínica de Aníbal Lotocki a dos años de la muerte de Silvina Luna: las imágenes

Dicha entrevista data del 15 de abril del presente año para el Canal 12. Allí expresó su dolor: “Desde 2015 no pasó una noche sin dolor”. Vive aplicándose sueros para intentar reducir la inflamación en sus piernas, sus brazos están marcados por los pinchazos y las terapias: “Estoy al borde de tener que usar morfina”, confesó.

Lo que le inyectaron en aquella operación fue un biopolímero, una sustancia prohibida para este tipo de procedimientos, que, según ella, Lotocki importaba de contrabando y mezclaba con silicona líquida y grasa corporal.

La historia de Gabriela es una de muchas.“Me escriben personas de Estados Unidos, España, Uruguay… más de las que imaginan pasaron por lo mismo”, señaló. Frente a este escenario, decidió escribir un libro, para contar su historia y, sobre todo, para visibilizar un problema más amplio: la falta de regulación en las cirugías estéticas.“No estoy en contra de la cirugía, sino de la falta de control en Argentina. Cualquiera te inyecta cualquier cosa y nadie lo supervisa. Hay muchos ‘Lotockis’ sueltos”.