Gustavo Conti recordó a Silvina Luna a dos años de su fallecimiento

El 31 de agosto, se cumplieron dos años del triste fallecimiento de Silvina Luna. La modelo luchó con todas sus fuerzas para poder superar los problemas de salud que le trajeron las operaciones estéticas, pero simplemente su cuerpo no aguantó.

Las redes sociales se inundaron de mensajes recordando a Silvina. Gustavo Conti fue uno de los primeros en compartir un hermoso posteo en su cuenta de Instagram: "Gordita hermosa ya pasaron dos años y siento que el tiempo se detuvo de la última vez que nos vimos, siento que en cualquier momento vas a aparecer con tu sonrisa, con esa energía tan tuya que llenaba todo".

"Fuiste más que una gran amiga, única en la vida. Te extraño a cada rato, y te rezo cada noche pidiéndote que cuides nuestra familia, la salud y nuestro trabajo… Extraño charlar con vos, reírnos de pavadas, compartir esos momentos únicos que solo vos y yo entendíamos", expresó Gustavo en otra parte del escrito en conmemoración a Silvina.

El posteo de Gustavo Conti a dos años de la muerte de Silvina Luna Captura de pantalla 2025-09-01 113951 Gustavo Conti se expresó en sus redes sociales a dos años de la muerte de Silvina Luna. Foto: Instagram/ @gusconti.

Gustavo la recordó y le mandó un beso al cielo con una frase que emocionó a todos: "Me quedo con todo lo que me diste, con lo que aprendí de vos y con ese amor incondicional que siempre me regalaste. Sé que estás en un lugar mejor, brillando como siempre, pero acá hacés una falta enorme siempre!".