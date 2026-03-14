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Agenda cultural

Qué hacer en Mendoza: los mejores planes para el sábado 14 de marzo

La cartelera del sábado reúne espectáculos, música y entretenimiento para todos los gustos en Mendoza.

Antonella Ramírez

Antonella Ramírez

VPT cumple 30 años y lo festeja a lo grande. / LM Comunicación

VPT cumple 30 años y lo festeja a lo grande. / LM Comunicación

El verano sigue desplegando su agenda en la provincia con una programación que cruza experiencias inmersivas, comedias filosas, espectáculos tradicionales y propuestas al aire libre. La escena cultural se diversifica y ofrece alternativas para distintos públicos, consolidando a Mendoza como uno de los polos artísticos más activos de la temporada.

Estas son algunas de las propuestas destacadas que se podrán disfrutar el sábado 14 de marzo:

  • Las guardianas Kpop: Una historia original inspirada en la fiebre mundial del momento junto a las canciones KPOP más escuchadas por millones en el mundo. Un ESPECTACULAR CONCIERTO que los hará vibrar y vivir una gran experiencia.
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Las guardianas Kpop

Las guardianas Kpop

Dónde: Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz)

Horario: 17:00 horas

Entradas: desde $45.000 en Entradaweb

  • Cómo hacer reír a un mendocino y no morir en el intento: Luego de muchos años de investigación hemos descubierto la más mejor fórmula para despertar el humor en el corazón único y particular de los mendocinos. Vení y fíjate si estamos en lo cierto.
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C&oacute;mo hacer re&iacute;r a un mendocino sin morir en el intento.

Cómo hacer reír a un mendocino sin morir en el intento.

Dónde: Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

Horario: 21:00 horas

Entradas: $12.000 en Entradaweb

  • Vendimia para todxs: celebra sus 30 años de historia con una edición aniversario que promete ser inolvidable, con una producción internacional, la coronación de los reyes y un line up para bailar hasta la madrugada.
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Vendimia para todxs.

Vendimia para todxs.

Dónde: Stadium Arena Maipú

Horario: a partir de las 22 horas

Entradas: desde $35.000 en Ticketek

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