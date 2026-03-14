Qué hacer en Mendoza: los mejores planes para el sábado 14 de marzo
La cartelera del sábado reúne espectáculos, música y entretenimiento para todos los gustos en Mendoza.
El verano sigue desplegando su agenda en la provincia con una programación que cruza experiencias inmersivas, comedias filosas, espectáculos tradicionales y propuestas al aire libre. La escena cultural se diversifica y ofrece alternativas para distintos públicos, consolidando a Mendoza como uno de los polos artísticos más activos de la temporada.
Estas son algunas de las propuestas destacadas que se podrán disfrutar el sábado 14 de marzo:
- Las guardianas Kpop: Una historia original inspirada en la fiebre mundial del momento junto a las canciones KPOP más escuchadas por millones en el mundo. Un ESPECTACULAR CONCIERTO que los hará vibrar y vivir una gran experiencia.
Dónde: Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz)
Horario: 17:00 horas
Entradas: desde $45.000 en Entradaweb
- Cómo hacer reír a un mendocino y no morir en el intento: Luego de muchos años de investigación hemos descubierto la más mejor fórmula para despertar el humor en el corazón único y particular de los mendocinos. Vení y fíjate si estamos en lo cierto.
Dónde: Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)
Horario: 21:00 horas
Entradas: $12.000 en Entradaweb
- Vendimia para todxs: celebra sus 30 años de historia con una edición aniversario que promete ser inolvidable, con una producción internacional, la coronación de los reyes y un line up para bailar hasta la madrugada.
Dónde: Stadium Arena Maipú
Horario: a partir de las 22 horas
Entradas: desde $35.000 en Ticketek