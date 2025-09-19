Quién es el custodio de Cristina Kirchner que mató a un motochorro en plena a autopista

Esta madrugada un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar en la localidad bonaerense de José León Suárez , donde un custodio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue abordado por dos motochorros en plena autopista. Como consecuencia, se produjo un enfrentamiento a tiros y uno de los delincuentes murió.

El hecho ocurrió este viernes por la madrugada, en el Camino del Buen Ayre. Allí, Carlos Alberto Carranza (47) fue abordado por dos motochorros mientras circulaba en su Honda CG 150 blanca.

Según trascendió, el sargento de la Policía Federal Argentina regresaba a su casa tras cumplir funciones en el domicilio de Cristina Kirchner, ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los delincuentes se bajó de la moto, le apuntó con un arma y lo obligó a bajarse de su moto. Inmediatamente, Carranza se identificó como policía y sacó su pistola reglamentaria Bersa Thunder. Segundos después, se desató un enfrentamiento a los tiros entre el sargento y los ladrones.

Tras el tiroteo, los motochorros abandonaron la moto en la que circulaban y escaparon a pie. Uno de ellos resultó herido, por lo que debió ser trasladado al Hospital Bocalandro, en la localidad de San Martín. Allí, confirmaron su muerte. Por otro lado, Carranza no resultó herido.

El caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación N°6 del Departamento Judicial de San Martín, que lleva a cabo la investigación junto con la Comisaría 4° de José León Suárez. Se analizan las cámaras de seguridad de la autopista para identificar al motochorro que se encuentra prófugo.