Con los tapones de punta: Cristina Fernández de Kirchner salió a cruzar a Javier Milei tras la cadena nacional

Luego de la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei presentó el proyecto de Presupuesto 2026 , la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner utilizó sus redes sociales para lanzar una dura crítica a la gestión económica del Gobierno. Fue a través de un mensaje publicado en la red social X (ex Twitter).

La expresidenta comparó los anuncios de Javier Milei con los realizados por Mauricio Macri en 2018, y apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?...

Es todo tan igual… que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu Ministro de Economía… si, el inefable Toto Caputo, ex jefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase… ¡Bingo hermano!

Tu “equilibrio” en las cuentas, “economista experto en crecimiento con o sin dinero”, es en base a endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura; con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica.

Una verdadera bomba de tiempo… el tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111.

Muchos ya entendieron que, en realidad, la motosierra era para ellos… para sus puestos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones, sus medicamentos, su comida… mientras las comisiones eran para tu círculo cercano y los cargos para lo peor de la casta más rancia… la que juraste combatir y ahora aplaude en primera fila.

Estás a tiempo… Por lo pronto ya cambiaste el tono y la forma (que no es menor)… pero ojo que el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo…

Acordate lo que te dije de los dogmas y los prejuicios el día que te tomé juramento como Presidente…

Haceme caso… largá los libritos de la Escuela Austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1967962071548444762&partner=&hide_thread=false Ay Milei… ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale!



¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?...



Es todo tan… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 16, 2025

El posteo se difundió pocas horas después del discurso presidencial, en el que Javier Milei aseguró que "lo peor ya pasó" y defendió la política de ajuste fiscal como base del proyecto de presupuesto que el Ejecutivo enviará al Congreso.

Así se la vio a la expresidenta el 7 de septiembre