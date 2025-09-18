La defensa de Fernando Sabag Montiel pidió su absolución en el caso por el atentado a Cristina Kirchner

La abogada del principal acusado por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner alegó que Fernando Sabag Montiel tiene un problema de salud mental.

Este jueves se reanudó en los tribunales de Comodoro Py el juicio por el intento de asesinato a Cristina Kirchner, con la presentación de los alegatos de clausura por parte de la defensa de Fernando Sabag Montiel. En una exposición de seis horas, la abogada del principal acusado pidió su absolución, alegando que padece un trastorno mental que lo hace inimputable.

¿Qué argumentó la defensa de Fernando Sabag Montiel? La abogada oficial de Fernando Sabag Montiel, Fernanda López Puleio, solicitó la absolución de su defendido por inimputabilidad. La defensa argumentó que Sabag Montiel tiene un trastorno de salud mental que afecta su capacidad de culpabilidad, citando una primera pericia que mencionaba "ideas de tipo delirante" y un "discurso confuso".

¿Cuál es la postura de la fiscalía y la querella? Fiscalía: La fiscal Gabriela Baigún pidió 15 años de prisión para Sabag Montiel por "homicidio triplemente agravado por alevosía mediando violencia de género en la modalidad de violencia política en grado de tentativa". También solicitó unificar la pena con una condena previa, lo que sumaría 19 años. Para Brenda Uliarte , pidió 14 años como partícipe necesaria. En cuanto a Gabriel Nicolás Carrizo , el fiscal retiró la acusación y pidió su absolución.

Querella (Cristina Kirchner): Los abogados de la vicepresidenta solicitaron 15 años de prisión tanto para Sabag Montiel como para Uliarte, considerándolos coautores del delito. Al igual que la fiscalía, pidieron la absolución de Carrizo. La querella destacó la dimensión política del hecho y la "cultura de odio" que, según ellos, habilitó el ataque.

¿Qué ocurrió con Gabriel Nicolás Carrizo? El "jefe de los copitos", Gabriel Nicolás Carrizo, ha sido excarcelado, y tanto la fiscalía como la querella han retirado la acusación en su contra. Su absolución se espera para el día del veredicto.