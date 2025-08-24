Rompió el silencio el "jefe de los copitos" tras su liberación: "No sabía que querían matar a CFK"

Nicolás Carrizo fue excarcelado después de tres años de prisión, y dio una entrevista donde se desligó de "la banda de los copitos" de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.

Nicolás Carrizo, conocido en el marco del juicio por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner como el supuesto “jefe de los copitos”, rompió el silencio tras ser excarcelado. En una entrevista radial, aseguró desconocer las intenciones de los principales acusados, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, y afirmó respecto a la exvicepresidenta: “No sabía que querían matarla”.

En primer lugar, Carrizo relató cómo conoció a los acusados, explicando que el vínculo comenzó de manera casual en una fiesta, y luego se relacionaron laboralmente: "Yo cumplía el rol de armador de algodón de azúcar y ellos eran clientes míos, nunca salí a vender con ellos. Su vida, en la intimidad, y cómo se mostraban los hacía parecer dos personas normales”, detalló. En ese sentido, negó haber tenido conocimiento de cualquier plan contra la exmandataria: “Jamás me mencionaron algo”.

El abogado Gastón Marano y Nicolás Carrizo. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ El abogado Gastón Marano y Nicolás Carrizo. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ Los mensajes de "la banda de los copitos" En la entrevista por Radio Con Vos, el excarcelado también se refirió a los mensajes que intercambió con conocidos, en los que, según él, bromeaba sobre atentar contra Kirchner. “Yo siempre hago ‘jodas’, para reírnos, con conocidos míos que nada tienen que ver con Sabag Montiel. Yo no tengo mensajes cruzados con Uliarte ni con Sabag Montiel sobre planificar un atentado ni nada por el estilo, menos de atentar contra la vida de una persona, me parece tremendo”, aseguró, defendiendo que sus comentarios eran solo parte de un humor inapropiado y no una intención real.

Sobre su último contacto con el hombre que disparó contra la exmandataria, Carrizo reveló que había tenido un cruce tenso: “Una vez cruzó palabras conmigo. Cree que soy pagado por Cristina Kirchner, que todo lo que está pasando es armado para perjudicarlo a él. Dice ser secuestrado, no cree que está detenido por lo que hizo, dice que le ‘clavé’ un arma para complicarlo. Me puteó, no le dije nada”.