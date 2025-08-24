"Coimero": el dardo que le envió el abogado de Cristina a Javier Milei por el escándalo en la ANDIS

Gregorio Dalbón afirmó que Spagnuolo manejaba dinero público, disparó contra Javier Milei, y advirtió que la investigación tiene carácter de “causa de Estado”.

El abogado Gregorio Dalbón, quien denunció al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, calificó al gobierno de Javier Milei como “coimero” y describió la investigación por supuestos sobornos en el organismo como una “causa de Estado, casi un Watergate”, haciendo referencia al escándalo de espionaje que llevó a la renuncia de Richard Nixon en 1974.

Dalbón sostuvo que el caso que involucra a Spagnuolo “es de máxima relevancia política” y señaló: “Los Menem han estado vinculados a la corrupción desde el caso de Río Tercero, nunca dejaron de actuar, y ahora participan en esto”.

El letrado cuestionó la forma en que se encontraron los fondos incautados a Spagnuolo, distribuidos en sobres separados. Según Dalbón, esta modalidad respondía a la necesidad de “repartir peajes a varias personas”. En ese sentido, aseguró: “Estamos ante un gobierno corrupto y coimero, es evidente”.

El triángulo Javier Milei, Karina Milei y Diego Spagnuolo, según Dalbón Dalbón también destacó la importancia de Spagnuolo dentro del gobierno, afirmando que “era uno de los funcionarios con mayor manejo de dinero para Javier y Karina Milei” y advirtió sobre el impacto de la corrupción: “Se roban recursos destinados a personas que necesitan medicamentos o prótesis”.