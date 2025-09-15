La Justicia confirmó que Cristina Kirchner no podrá votar en octubre

La Cámara Nacional Electoral apartó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner del padrón electoral por su condena en la causa Vialidad que le impide ejercer cargos públicos.

Es por este motivo que está imposibilitada de estar empadronada y, por ende, no podrá votar en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

La decisión revoca un fallo anterior de la justicia electoral de Santa Cruz que le había permitido permanecer empadronada. La jueza federal de Río Gallegos, Mariel Borruto, había considerado inconstitucionales dos artículos de la ley que prohibían a los condenados por delitos dolosos ejercer el derecho a sufragio.

El revés judicial para Cristina Kirchner La resolución de la CNE, que se alinea con la postura del fiscal nacional electoral, Ramiro González, deja sin efecto la decisión que mantenía a la exmandataria en el padrón y ordena aplicar la inhabilitación electoral. El Código Penal establece que la inhabilitación perpetua incluye la “privación del derecho electoral”, mientras que el Código Nacional Electoral excluye a “los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, por el término de la condena”.

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria tras su condena de seis años por administración fraudulenta. Para poder votar, de haber sido habilitada, hubiese necesitado una autorización judicial especial.