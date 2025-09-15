Lázaro Báez deberá pagar una millonaria multa tras su condena por lavado de dinero en "la ruta del dinero K"

El juez federal Néstor Costabel intimó a Lázaro Báez por el pago de 300 millones de dólares. El condenado por la causa de "la Ruta del Dinero K"

La Justicia ordenó a Lázaro Báez, extitular de Austral Construcciones, pagar una multa millonaria en el marco de la causa por "la Ruta del Dinero K". El juez federal Néstor Costabel resolvió que el empresario abone en pesos el equivalente a US$329.237.200,14, en un plazo de diez días.

La decisión del magistrado se basa en la sentencia firme de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que el 28 de febrero de 2023 ratificó la condena a diez años de prisión para Báez por lavado de activos agravado. La sanción económica impuesta equivale a seis veces el monto de la operación ilícita.