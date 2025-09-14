El fiscal Diego Luciani pidió avanzar con el decomiso de Cristina Kirchner: qué bienes incluye

Este pedido al tribunal que condenó a Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad también abarca a los otros condenados.

Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los condenados deberán pagar entre todos $680 mil millones.

En un nuevo capítulo del juicio por la causa Vialidad, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 que acelere el decomiso de bienes de todos los condenados, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner. El pedido busca recuperar la suma de más de $680 mil millones, por la que deben responder los implicados, y se produce después de que no cumplieran con el plazo para abonar el monto.

¿Qué pidieron los fiscales al Tribunal? Los fiscales Luciani y Mola pidieron al Tribunal que se proceda a la "ejecución inmediata" del decomiso de bienes de los condenados en la causa Vialidad. Argumentan que el plazo para que los sentenciados pagaran el monto actualizado venció el 13 de agosto y que, al no haber cumplido, se debe proceder sin más dilaciones.

¿Qué bienes están incluidos en el pedido? En un escrito, los fiscales entregaron una lista con más de 140 bienes "decomisables", aunque aclararon que no es exhaustiva. La lista incluye:

Más de 100 inmuebles del empresario Lázaro Báez o sus empresas.

Más de 20 propiedades de la expresidenta Cristina Kirchner en Santa Cruz, la mayoría cedidas a sus hijos.

Una veintena de propiedades de otros funcionarios condenados, como José López, quien figura con cinco inmuebles.

¿Qué se sabe sobre las propiedades de Cristina Fernández de Kirchner? La lista de la expresidenta incluye propiedades adquiridas entre 2003 y 2015. No figura el departamento de Constitución donde cumple su pena, ya que se encuentra embargado en otra causa. Sí se destaca un terreno que le cedió a la empresa de Lázaro Báez en 2007. La mayoría de los bienes son fideicomisos destinados a la construcción, cedidos a sus hijos Máximo y Florencia.