Doble revés para Cristina Kirchner: el fiscal ratificó el pago del decomiso y pidió excluirla del padrón electoral

El fiscal Mario Villar ratificó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los condenados por la causa Vialidad deberán pagar una suma de $684.000 millones.

Este jueves, en Comodoro Py, hubo una audiencia para definir si Cristina Fernández de Kirchner tendría que pagar el decomiso cuya suma es, entre todos los condenados por la causa Vialidad, de 684 mil millones de pesos. Allí, el fiscal Mario Villar ratificó que la expresidenta y el resto de los implicados en el caso deberán abonar esta cifra.

En ese sentido, el funcionario avaló el criterio bajo el cual se actualizó la cifra. De esta manera, se allana el camino para que el fiscal Diego Luciani comience a reclamar el patrimonio de Cristina Kirchner como parte de ese decomiso.