Militantes festejan frente al departamento de CFK la paliza de Fuerza Patria

El gran ganador de las elecciones en Buenos Aires fue Fuerza Patria. En medio de este contexto, algunos militantes festejaron frente al departamento de Cristina Fernández de Kirchner .

Allí donde la expresidenta cumple su condena por corrupción, la gente se puso a cantar canciones como: "Traigan al gorila de Milei". De esta manera, celebraron la victoria del kirchnerismo en territorio bonaerense.

El duro tuit de Cristina Kirchner contra Javier Milei tras la victoria de Fuerza Patria

Después de que se conocieran los primeros resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner publicó un fuerte mensaje en X. En ese sentido, escribió: "¿Viste Milei?... Banalizar y vandalizar el 'Nunca Más', que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco. Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal".