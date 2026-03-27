Tras el fallo en EE.UU., CFK y Axel Kicillof reivindicaron su papel en la expropiación de YPF

Luego del fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York en favor de la Argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , salieron este viernes a reivindicar su decisión de expropiar YPF en 2012. Poco antes, Javier Milei los había insultado y aseguró que su gestión "vino a arreglar sus cagadas".

"La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos", disparó el exministro de Economía de Cristina Kirchner al inicio de un extenso posteo en X.

Desde el inicio del proceso legal ante los tribunales de Nueva York, la figura de Kicillof como el autor de la expropiación -o estatización- de YPF siempre fue el blanco de la crítica de la dirigencia antikirchnerista.

Eso abarca al propio Javier Milei, que este viernes enfatizó cómo su gestión "tuvo que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil e incompetente de (Axel) Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner".

El libertario incluso había hablado en 2025 de crear un impuesto llamado "tasa Kicillof" para pagar los más de 16 mil millones de dólares que en aquel entonces la jueza Loretta Preska había dispuesto como multa a pagar por la Argentina.

En ese sentido, el gobernador bonaerense recogió el guante y luego de conocerse el fallo apuntó: "Mientras el presidente Javier Milei hablaba del “impuesto Kicillof”, los propios abogados del Estado argentino, desde que se inició el juicio, defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre".

Y agregó: "Ese 'impuesto' nunca fue más que una operación: un coro de voces que repitió durante años los argumentos de los buitres, instalando que la nacionalización había sido técnicamente incorrecta. ¿Era desconocimiento, ingenuidad o una mentira interesada? Hoy queda claro".

Las críticas al modelo económico

En ese marco, Kicillof advirtió que los dardos del libertario en su contra buscaban en realidad "cuestionar una decisión soberana y de defender intereses extranjeros", y aseguró que "la derecha nunca habría nacionalizado" a la petrolera estatal.

"Trabajaron siempre para los buitres, pero paradójicamente hoy su modelo no colapsa por falta de dólares gracias a YPF. Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió: actuó como empleado de intereses extranjeros. Nacionalizar YPF fue una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas. Hoy es una palanca de desarrollo del país y resulta clave para atenuar el impacto de la crisis energética global", remarcó el caudillo provincial.

En ese sentido, Kicillof destacó la decisión política tomada por aquel entonces por Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que esa medida hoy marca el rumbo del modelo de desarrollo que necesita el país. "Defensa del interés nacional, desarrollo federal, articulación público-privada, inversión en ciencia e infraestructura, potencial industrial, producción y cuidado de nuestros recursos naturales".

"Se hizo justicia. Los buitres no siempre ganan. YPF es de los argentinos. El futuro también", remató el bonaerense.

El posteo de Cristina Fernández de Kirchner por YPF

Poco después de su exministro de Economía apareció en escena la propia Fernández de Kirchner, quien agradeció especialmente al equipo de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP por llevar adelante la defensa del Estado argentino desde enero del 2020 en el marco de la causa YPF.

Luego, desde su lugar como abogada, envió sus felicitaciones "por haber sostenido los argumentos jurídicos de la Argentina en cuanto a que las disposiciones del Estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país… que es nada más ni nada menos que reconocer la soberanía de los Estados".

Ese fue el principal argumento de las gestiones kirchneristas para cuestionar el proceso legal iniciado en Estados Unidos por Burford Capital, que se apoyaba en el estatuto interno de YPF para reclamar una indemnización por la estatización de 2012.

En paralelo, la expresidenta subrayó que "la posición de la Argentina siempre fue apoyada por Estados Unidos; tanto en su administración demócrata como republicana", buscando restar peso a la incidencia de la relación entre Javier Milei y Donald Trump para obtener el fallo.

Finalmente, Fernández de Kirchner remarcó que "queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho" y ratificó uqe "la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país".

"Porque con el desarrollo de Vaca Muerta, a partir del año 2012… hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética", concluyó.

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