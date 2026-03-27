Con insultos a Axel Kicillof y CFK, Javier Milei celebró el triunfo en el juicio por YPF: "Tuvimos que venir a arreglar sus cagadas"

En un discurso volcánico, el presidente Javier Milei celebró fiel a su estilo el triunfo de Argentina en la causa por la expropiación de YPF y le dirigió durísimos insultos al gobernador bonaerense Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner .

La oleada de agravios del libertario llegó luego de que se conociera el histórico triunfo del Estado argentino en la causa contra el fondo buitre Burford Capital por la estatización de YPF, durante el segundo gobierno de Fernández de Kirchner.

En ese sentido, durante su discurso por la inauguración del Centro de Formación del Ministerio de Capital Humano, el mandatario pidió disculpas por haber demorado unos minutos en llegar y explicó que estaba reunido con el "gigante" de Horacio Marín, el CEO de YPF, por la victoria judicial en los tribunales de Estados Unidos.

"Gracias a la gestión de Horacio en YPF y a todo el equipo de abogados, en especial a la Procuración, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18 mil millones de dólares", inició el libertario.

Luego, el presidente se sacó los lentes, como suele hacer cada vez que improvisa en sus alocuciones, y preparó a su audiencia: "Y como soy Milei, lo voy a decir al estilo Milei".

"Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil e incompetente de (Axel) Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner", bramó Milei desde el escenario, ante el aplauso de los presentes.

Y agregó: "Que ahora vengan a decir: 'Ah, pero los viajes de Milei a Estados Unidos', 'ah, pero el mameluco', 'ah, pero la gestión'. Acá está la gestión, 18 mil millones de dólares".

El Centro de Capital Humano y los elogios para Sandra Pettovello

La intervención de Javier Milei se produjo en el marco de la inauguración del nuevo Centro de Formación de Capital Humano, llevada adelante por la cartera que conduce Sandra Pettovello. El establecimiento, emplazado en el predio del exinstituto Garrigós, del barrio porteño de La Paternal, apunta a"capacitar en oficios, brindar herramientas para la autosustentación, abrir caminos hacia el empleo", según explicó la ministra durante su breve intervención.

En ese marco, el presidente destacó la labor de su funcionaria, a quien señaló como "la ministro más torpedeada, cuestionada, operada y ensuciada por los ensobrados medios de comunicación corruptos de Argentina" por "ser honesta" y "cortar el curro de los intermediarios de la pobreza".

Bajo esa línea, Milei habló sobre la historia del edificio, restaurado por la gestión libertaria para el proyecto de formación luego de que este hubiera sido "cooptado durante el kirchnerismo por las organizaciones piqueteras, atrincheradas en Desarrollo Social".

"Usaron para actividades militantes y lo dejaron literalmente en ruinas. Eso es lo que el kirchnerismo hace con los recursos del Estado: los convierte en botín de guerra para sus organizaciones, las parasita y las deja en ruinas", lanzó el mandatario.