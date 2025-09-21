4 adolescentes armados se enfrentaron a tiros contra la Policía y hubo una feroz persecución en Mar del Plata

Un feroz enfrentamiento entre la Policía de Mar del Plata y cuatro menores de edad ocurrió este sábado. La banda, integrada por adolescentes de entre 13 y 16 años, se dedicaba a robarle a choferes de aplicaciones, y se pudo confirmar que estuvieron implicados en al menos tres robos en la última semana.

El último hecho se produjo el viernes, cuando un chofer llamó al 911 para denunciar que un grupo de jóvenes armados lo había asaltado para robarle el auto.

Más tarde, ese mismo día, el Gabinete Técnico Operativo (GTO) recibió durante la madrugada del sábado una alerta a través de la radio, donde se comunicaba que se había logrado localizar el vehículo robado horas antes. Fue entonces cuando se dio inicio a la persecución , que se extendió por varias cuadras.

El rodado, un Renault Logan blanco, fue hallado en las calles Beruti y Portugal, y la persecución terminó en la intersección de Ecuador y French, después de que el vehículo chocara al perder el conductor el control.

Tras el impacto, la banda compuesta por cinco chicos descendió del auto e intentó huir. En ese momento, uno de ellos efectuó al menos dos disparos contra la Policía, aunque ningún efectivo resultó herido.

La detención de los adolescentes

Después del enfrentamiento, cuatro de los jóvenes fueron detenidos. Durante el operativo, allegados a los menores atacaron con piedras a los móviles policiales. Allí, la Policía recuperó, entre los artículos robados, varios teléfonos y documentación de la víctima.

El caso quedó a cargo del fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Mar del Plata, Marcelo Yañez Urrutia, dado que involucra a menores de edad. El fiscal determinó la detención del mayor de los jóvenes, de 16 años. Los demás fueron notificados y entregados a sus padres.

La banda de menores y sus anteriores delitos

A partir del análisis de los perfiles de los menores y de la denuncia realizada por la víctima, se pudo determinar su implicancia en otros robos similares.