Fue un hotel alojamiento con una ambulancia municipal y lo echaron

Un hombre de Santiago del Estero usó la ambulancia con la que trabajaba para ir a un albergue transitorio en Santa Fe. El municipio ya lo apartó de su cargo.

El hombre se trasladó con una ambulancia desde Santiago del Estero a Santa Fe. (Imagen ilustrativa)

El insólito caso ocurrió en la localidad de Ceres, Santa Fe, donde un hombre oriundo de Santiago del Estero utilizó la ambulancia municipal que usa para trabajar para trasladarse hasta este hotel alojamiento. Este empleado municipal pertenecería a la Comisión Municipal de Colonia Alpina en esta provincia.

Por el momento se desconoce cómo fue descubierto este hecho, donde el hombre utilizó una ambulancia municipal de Santiago del Estero para ir hasta un albergue transitorio en Santa Fe.

Desde el municipio de Colonia Alpina en Santiago del Estero ya emitieron un comunicado al respecto, donde además se informó de la destitución preventiva de sus funciones del hombre.

El comunicado del municipio Desde el municipio informaron: "Ante los hechos que son de público conocimiento, en los que se encontraría involucrado personal dependiente de la misma, se están llevando adelante las actuaciones pertinentes, conforme a lo establecido en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Provincial y demás normativas vigentes, aplicables al caso, y todas aquellas tendientes a resguardar los recursos estatales y garantizar la prestación eficiente y ética del servicio comprometido”.

Luego añadieron que: "El personal en cuestión se encuentra preventivamente apartado de la función que desempeñaba, hasta tanto se cumpla con el procedimiento legal previsto para estos casos, en el que se determinará la resolución definitiva".