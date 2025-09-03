Fue a un telo con su novia, no quiso pagar y la Policía lo atrapó

El joven de 18 años admitió no tener plata para pagar la habitación y fue demorado por los agentes.

Un insólito episodio tuvo lugar en la ciudad de Puerto Madryn, donde un joven de 18 años fue con su novia a un telo. Sin embargo, la Policía lo detuvo ya que no pagó el remis ni el hotel alojamiento.

El hecho ocurrió el domingo pasado por la madrugada, en “el templo del amor”. Según trascendió, un remisero trasladó a la pareja hasta un banco y luego, se dirigió hacia el hotel alojamiento. Sin embargo, al llegar al destino final, el joven se bajó del vehículo y se negó a pagar 10 mil pesos. Por lo tanto, el hombre dio aviso a la Policía y los agentes se dirigieron al hotel donde estaba el joven.

Allí, confirmaron que el adolescente se encontraba en el interior de una habitación. Cuando los efectivos lo abordaron, el joven admitió que no tenía dinero ni para pagar la habitación ni el traslado en el remis.

telo Puerto Madryn X

Finalmente, los agentes lo demoraron y el caso quedó caratulado bajo la infracción al artículo 110 de la Ley XV N° 27, que sanciona el incumplimiento de obligaciones contractuales en perjuicio de terceros. Dicha norma establece penas para quien “se sirva comida, bebida u obtenga un servicio de pago inmediato y se niegue a abonarlo”.