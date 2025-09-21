Encontraron un cadáver flotando en la costa de Vicente López y los detalles son escabrosos

Se estima que este cuerpo llevaba sumergido más de una semana. Por el momento investigan para saber cómo terminó este cadáver flotando.

El cadáver de un hombre de entre 40 y 45 años fue hallado en el Paseo Vial Costero de Vicente López, a la altura del Río de la Plata, entre las calles Güemes y Lavalle. El descubrimiento se produjo luego de que personal de la Comisaría 5ta del Balneario acudiera al lugar tras recibir un llamado que alertó sobre la presencia de un cuerpo flotando.

Qué se sabe sobre el hombre que apareció flotando en la costa de Vicente López Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hombre, cuya identidad todavía no trascendió, no presentaba lesiones visibles y se estima que habría estado sumergido en el agua por más de una semana. El fiscal Alejandro Guevara, de la UFI Vicente López Este, ordenó que se investigue y se lleve a cabo la autopsia para determinar las causas de la muerte.