Misterio: hallaron el cuerpo de un hombre flotando en el río Paraná

Un misterioso y trágico hallazgo tuvo lugar en la ciudad de Rosario, donde encontraron el cuerpo de un hombre flotando en el río Paraná. Por el momento, se desconoce la identidad, pero estiman que tendría entre 35 y 40 años. Se aguardan los resultados de la autopsia.

El hecho ocurrió el martes por la tarde, en la costanera central de Rosario, a la altura de calle Balcarce y cerca del Monumento Nacional a la Bandera. Allí, un grupo de personas descubrieron el cuerpo del hombre flotando en el agua.

Inmediatamente, dieron aviso al 911. Minutos después, efectivos de Gendarmería llevaron a cabo un operativo para retirar el cuerpo. Durante el operativo participaron la Policía de Investigaciones (PDI) y el equipo de Criminalística.

Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima. Los investigadores estiman que el hombre tendría entre 35 y 40 años de edad. El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal, donde realizarán la autopsia. Se aguardan los resultados de la necropsia para determinar la identidad y las causas de muerte.