Cuatro heridos en Guaymallén por un choque con alcoholemia positiva

Un choque en solitario ocurrido en la madrugada del domingo dejó a cuatro personas con politraumatismos.

Cuatro personas resultaron heridas tras un siniestro vial ocurrido en la madrugada del domingo en Guaymallén. El conductor, un hombre de 34 años, arrojó 0.75 g/l de alcohol en sangre.

El accidente ocurrió a las 4.03 horas en la calle Tirasso y el Lateral Norte del Acceso Este. Vecinos alertaron al 911 sobre el choque. La policía llegó y encontró una camioneta Ford EcoSport. El conductor, Carlos M., perdió el control del vehículo e impactó contra el guardarraíl.

El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trasladó a los heridos a distintos hospitales. El conductor fue llevado al Hospital Del Carmen. Sus tres acompañantes (Karem V., de 31 años; Carlos P., de 34; y Gisella V., de 39) fueron trasladados al Hospital Central. Todos tienen diagnóstico de politraumatismos por el accidente.

Personal de la Policía Vial realizó el test de alcoholemia al conductor, que arrojó 0.75 g/l. La Oficina Fiscal de Guaymallén interviene en el caso para continuar con la investigación.

accidente EcoSport Guaymallén