Choque múltiple en la avenida 25 de mayo: tres heridos y corte total

Esta mañana, hubo un choque múltiple entre dos autos y un colectivo de larga distancia en la avenida 25 de mayo, mano al centro porteño.

El SAME inició con los traslados de los heridos por el choque múltiple.

Este viernes por la mañana se registró un choque múltiple de la autopista 25 de mayo a la altura de Jujuy, mano hacia el centro de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con la información trascendida, el siniestro vial fue protagonizado por dos autos y un colectivo de larga distancia en plena avenida.

Debido al impacto, tres personas resultaron heridas y tuvieron que ser asistidas en el lugar por el personal del SAME. Se trata de dos menores y una persona mayor.

Según lo informado por la periodista Daiana Lombardi en TN, en el lugar trabajaron cuatro móviles del SAME, además del SAME aéreo, además de la Policía de la Ciudad. En medio del operativo, se cortó completamente la circulación de la venida hacia el centro para poder llevar a cabo la asistencia de las personas heridas.

Pasados los 30 minutos de las 8 de la mañana, aseguraron que una de las ambulancias del SAME comenzó con los traslados de los heridos hacia el Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, ubicado en Pi y Margall 750 de la Ciudad de Buenos Aires.