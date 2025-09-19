Caso Guillén Enterprise: confirmaron estafas por más de $210 millones y el dueño seguirá detenido

Las millonarias estafas por las que fue denunciada la agencia de viajes Guillén Enterprise en enero de este año, dejaron alrededor de 80 afectados y quienes perdieron importantes sumas de dinero. Ahora, la Justicia confirmó el monto total del ardid y determinó que el dueño de la empresa, Pedro Guillén , continúe con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

De acuerdo con lo que se ventiló en la última audiencia que enfrentó Guillén , desarrollada este lunes en el Polo Judicial Penal, el monto de las estafas denunciadas se divide en dos tipos de monedas: por un lado, 119.220 dólares (unos 178.233.900 de pesos argentinos al cambio actual), y, por el otro, 34.374.714 de pesos , dinero que el acusado habría recibido por parte de las víctimas. Así, el total alcanza los $212.608.614 .

La impactante cifra que fijaron los detectives del caso coincide con el monto que se mencionaba durante los primeros días de la investigación , luego de que explotara el caso y los damnificados se reunieran frente a la casa de Guillén , previo a ser detenido , para reclamar por las maniobras fraudulentas.

Uno de las imágenes con las que Guillén promocionaba su agencia de viajes. Foto: Guillenenterprise.com

Ese dato, que surgió del análisis de las decenas de denuncias presentadas en contra del agenciero, resultó uno de los puntos determinantes para que la jueza María José Cerdera dictara la prórroga de la prisión preventiva por el periodo de ocho meses, tal como lo había solicitado el fiscal de Delitos Económicos Juan Ticheli , a cargo de la megacausa.

Además de ratificar la investigación, la magistrada del Juzgado Penal Colegiado N°1 entendió que aún persistía el riesgo procesal, es decir, el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Además, todavía restaba analizar un informe de la Unidad de Apoyo para la Investigación Fiscal (Udapif) sobre datos que se hallaron en el celular del dueño de la agencia, luego de ser peritado.

El modus operandi de las estafas y la caída de Guillén

Guillén se encuentra privado de su libertad desde fines de enero en el Complejo Penitenciario N°2 San Felipe, ubicado en Ciudad de Mendoza, a raíz de las múltiples denuncias que acumuló en cuestión de días por parte de los clientes que, aseguran, fueron defraudados.

El imputado contaba con una importante y extensa trayectoria en el negocio de los paquetes turísticos. De esa manera, se había ganado la confianza de cientos de mendocinos que contrataron su servicio a lo largo de los años, sin ocasionarles ningún tipo de contratiempo o incumplimiento. Así, logró atraer una importante cantidad de clientes a su empresa.

Sin embargo, el escándalo explotó el 17 de enero, cuando la agencia compartió mediante sus redes sociales oficiales un escueto y llamativo comunicado. En el posteo, Guillén afirmaba que cesaba sus operaciones temporalmente por ”motivos financieros“.

image-29 El comunicado que emitió Guillén Enterprise cuando estalló el escándalo. Instagram

Con respecto al modus operandi, uno de los denunciantes que decidió hacer pública su situación, aseguró que le entregó 17.000 dólares a Guillén para vacacionar en Punta Cana (República Dominicana), pero el sospechoso nunca cumplió con lo prometido. Incluso, el hombre contó que el día en que se publicó el comunicado, fue hasta la agencia para entregar los documentos de un familiar que se sumó a último momento al viaje. No obstante, cuando llegó al local, advirtió una situación irregular: el agenciero no estaba en el lugar y nadie en las oficinas daba explicaciones.

De la misma manera, alrededor de 80 familias o grupos de viajeros terminaron siendo defraudados con los paquetes turísticos y debieron acudir a la Justicia, que a partir de las decenas de expedientes acumulados ordenó la captura de Guillén, la cual se concretó la noche del 23 de enero en Maipú.

Así las cosas, tras meses de disputa judicial, el dueño de Guillén Enterprise volvió a recibir un revés en la causa de las estafas y otra vez le negaron la posibilidad de recuperar su libertad, por lo que deberá continuar, al menos, otros ocho meses tras las rejas.