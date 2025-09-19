Tragedia en Recoleta: murió un motociclista tras chocar contra una parada de colectivo

El hecho ocurrió en la intersección de la Avenida del Libertador y Agüero, en el barrio porteño de Recoleta. El motociclista tendría alrededor de 40 años.

Un hombre perdió la vida en la madrugada de este viernes al chocar con su moto contra una parada de colectivo en el barrio porteño de Recoleta. El trágico accidente ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, en la intersección de la Avenida del Libertador y Agüero.

Según fuentes policiales, los efectivos fueron alertados por un conductor inconsciente en la vía pública. Al llegar, encontraron a la víctima tendida en el asfalto y, cerca de ella, su moto, una Honda XR 250 Tornado.

Las primeras informaciones indican que en el siniestro no hubo otros vehículos involucrados. Una ambulancia del SAME acudió al lugar, pero el motociclista, un hombre de alrededor de 40 años cuya identidad no fue revelada, ya había fallecido.

Personal de la Comuna 2 de la Policía de la Ciudad interviene en el caso y se esperan los resultados de las pericias viales y forenses.