Trágico choque en Olavarría: murieron una mujer y su hija de 9 años tras impactar contra una columna
Tras el siniestro en Olavarría, profesionales constataron que la nena y su mamá murieron en el lugar, mientras que el hermano de 6 se salvó y fue estabilizado.
Una colisión ocurrida este miércoles en la intersección de las avenidas Trabajadores y Reconquista, en la ciudad bonaerense de Olavarría, dejó como saldo el fallecimiento de una mujer de 38 años y de su hija de 9. Como si fuera poco, el niño de 6 años que viajaba con ellas resultó gravemente herido por el impacto y quedó internado.
Fuentes del caso señalaron que el hecho se registró cerca de las 11 del miércoles, cuando un Renault Clio azul impactó contra un limitador de altura instalado en la estructura central del cruce. La conductora, identificada como Laura Lavalle, circulaba en dirección al Cementerio Loma de Paz.
En el vehículo viajaban sus dos hijos menores: la niña de 9 años, identificada como Gibana Crossi, y el niño de 6, identificado por iniciales como G.C. Los tres residían en el barrio Ituzaingó de la ciudad.
El posteo de la mamá antes de morir junto a su hija en el choque
Tras un llamado al 911, personal policial y unidades de emergencia acudieron al lugar. El menor de 6 años fue trasladado al sector de pediatría del hospital local con código rojo y luego quedó estabilizado. En el sitio del impacto, personal médico constató el fallecimiento de la conductora y de la niña.
El rodado siniestrado y la documentación hallada en su interior quedaron a disposición de la UFI N.º 10. En primera instancia, la investigación se caratuló como homicidio culposo. Sin embargo, las tareas de Policía Científica en la escena resultaron decisivas para un cambio de calificación. De acuerdo con las pericias, no se registraron huellas de frenado en el lugar, dato que abrió otras hipótesis de trabajo.
La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 10, a cargo de la fiscal Mariela Viceconte.