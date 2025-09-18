Trágico choque en Olavarría: murieron una mujer y su hija de 9 años tras impactar contra una columna

Tras el siniestro en Olavarría, profesionales constataron que la nena y su mamá murieron en el lugar, mientras que el hermano de 6 se salvó y fue estabilizado.

El accidente tuvo lugar el miércoles por la mañana en la intersección de las avenidas Trabajadores y Reconquista, en la ciudad bonaerense de Olavarría.

Una colisión ocurrida este miércoles en la intersección de las avenidas Trabajadores y Reconquista, en la ciudad bonaerense de Olavarría, dejó como saldo el fallecimiento de una mujer de 38 años y de su hija de 9. Como si fuera poco, el niño de 6 años que viajaba con ellas resultó gravemente herido por el impacto y quedó internado.

Fuentes del caso señalaron que el hecho se registró cerca de las 11 del miércoles, cuando un Renault Clio azul impactó contra un limitador de altura instalado en la estructura central del cruce. La conductora, identificada como Laura Lavalle, circulaba en dirección al Cementerio Loma de Paz.

En el vehículo viajaban sus dos hijos menores: la niña de 9 años, identificada como Gibana Crossi, y el niño de 6, identificado por iniciales como G.C. Los tres residían en el barrio Ituzaingó de la ciudad.

El último posteo de la mujer que colisionó en Olavarría. Facebook

Tras un llamado al 911, personal policial y unidades de emergencia acudieron al lugar. El menor de 6 años fue trasladado al sector de pediatría del hospital local con código rojo y luego quedó estabilizado. En el sitio del impacto, personal médico constató el fallecimiento de la conductora y de la niña.