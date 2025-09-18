Buscan desesperadamente a un joven uruguayo que desapareció en Córdoba

Se trata de un ciudadano uruguayo, identificado como Bryan Mathías Espínola Olivieri (27), quien desapareció hace 10 días en la provincia de Córdoba.

Un joven uruguayo de 27 años, identificado como Bryan Mathías Espínola Olivieri, es buscado intensamente por las autoridades de Córdoba. El joven desapareció hace 10 días y ahora, Interpol emitió un alerta para dar con su paradero.

Según trascendió, Espínola había viajado a Córdoba el pasado 5 de septiembre por una oferta de trabajo. El 9, el joven se comunicó con su familia que la oferta laboral no cumplía con lo prometido y que iba a regresar a Uruguay. Ese mismo día, reservó una habitación de hotel, pero nunca llegó.

Ante esta situación, sus familiares radicaron una denuncia por desaparición. En estos momentos, las autoridades buscan intensamente al joven. “Estamos pidiendo el informe de migraciones y trabajando con la Dirección General de Investigación Criminal para encontrarlo”, indicó el Ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, en diálogo con el medio La Voz.

A su vez, Interpol difundió fotos y datos personales de Espínola para dar con su paradero. Una de las imágenes que difundieron muestra la última vez que visto el joven. La cámara de seguridad de un hotel donde se alojó lo muestran vistiendo un pantalón negro y un buzo oscuro con capucha tipo canguro.

Uruguayo desaparecido Córdoba Interpol X