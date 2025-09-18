La aberrante acusación que pesaba sobre el hombre que encontraron muerto en una cancha de fútbol

El miércoles, un aberrante hallazgo tuvo lugar en la provincia de Tucumán , donde un grupo de jóvenes encontraron el cadáver de un hombre en una cancha de fútbol. Según trascendió, la víctima había sido denunciado por abuso sexual contra su nieta.

El hombre fue identificado como Ramón Ruiz Díaz (64). Sus restos fueron encontrados por un grupo de chicos que jugaban al fútbol en la esquina de Pellegrini y Lavaisse, San Miguel de Tucumán.

Según trascendió, el lunes, el hombre había sido denunciado en la comisaría 9ª por un supuesto abuso sexual contra su nieta.

Las autoridades sospechan que el crimen podría estar relacionado con la denuncia por abuso sexual, por lo que los familiares de la víctima se encuentran bajo la mira de la Justicia.

A su vez, los peritos determinaron que el hombre no murió en el lugar, sino que su cuerpo habría sido arrojado allí, Esto se debe a que en la cancha no encontraron rastros de sangre ni signos de violencia. La víctima presentaba una herida sangrante en la cara, aunque esta no habría sido la causa de la muerte.

La causa se encuentra a cargo del fiscal Carlos Sale y quedó caratulada como “muerte dudosa”. Se aguardan los resultados de las pericias médicas y del análisis de dispositivos tecnológicos, para determinar cómo murió la víctima y si hubo participación de terceros.