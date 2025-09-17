Escabroso hallazgo en Salta: encontraron dos cadáveres en un descampado

Se trata de un hombre y una mujer de 22 años. Ambos estaban en situación de calle y tenían problemas de adicción a estupefacientes.

El aberrante hallazgo ocurrió en la excancha de Huachana, al final de la calle Córdoba.

Un aberrante hallazgo mantiene en vilo a la provincia de Salta. Dos cadáveres fueron encontrados en un descampado en la zona sur de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. Por el momento, se desconoce la identidad de ambas víctimas y la Fiscalía Penal investiga las causas del hecho.

El escalofriante hallazgo ocurrió el martes por la noche, cerca de las 21, en la excancha de Huachana, al final de la calle Córdoba. Varios vecinos alertaron sobre la presencia de dos cuerpos en un sector de malezas, el cual describieron como muy oscuro y con abundante vegetación.

Inmediatamente, efectivos del Distrito de Prevención N°2 de la Policía se hicieron presentes en el lugar. Según informó el medio El Tribuno de Salta, los agentes y personal del Samec constataron que se trataba de una joven mujer y un hombre que no presentaban signos vitales.

Quiénes eran las dos personas que aparecieron muertas en Salta Según trascendió, se trata de un hombre y una mujer de 22 años. Ambos estaban en situación de calle y tenían problemas de adicción a estupefacientes.