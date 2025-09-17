Una maestra estafó por millones de pesos a sus compañeras de trabajo y se escapó a Europa

La docente habría realizado más de 100 compras por más de 3 millones de pesos. Cuenta con pedido de captura internacional.

Se trata de una maestra de una escuela pública del barrio porteño de Boedo.

Una maestra cuenta con pedido de captura internacional por estafar a sus compañeras de trabajo usando los datos de sus tarjetas de crédito y débito. Según trascendió, la docente habría realizado más de 100 compras por más de 3 millones de pesos.

El origen de la investigación El caso comenzó cuando varias maestras de una escuela pública del barrio porteño de Boedo detectaron consumos inusuales en sus resúmenes bancarios. Según trascendió, los consumos iban desde locales a la calle y pasajes de avión hasta plataformas de juego online.

El fiscal Miguel Ángel Kessler, de la Fiscalía PCyF N°5 Especializada en Ciberfraudes, le dio intervención en el caso al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, para identificar a la sospechosa.

Por cuánto dinero estafó a sus compañeras Durante la investigación identificaron 105 compras por un monto de $3.688.287,67. A su vez, el padre de la sospechosa fue imputado por el delito de defraudación mediante uso de tarjeta magnética. Tras reconocer su culpabilidad en los hechos atribuidos, el hombre acordó con la fiscalía un acuerdo, a través del cual se pudo restituir todo el dinero defraudado, de los 22 hechos en que él estuvo involucrado, a las denunciantes que ascendió a más de $1.200.000.

