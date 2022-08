La millonaria estafa que vivió una maestra argentina en Facebook

Una maestra argentina vivió momentos angustiantes luego de que un hombre la estafara por la red social Facebook y le quitara una cifra millonaria. "Me lavó el cerebro. Soy profesional, no sé cómo caí", dijo la mujer.

La víctima, que es docente de nivel inicial, profesora de yoga y terapeuta de reiki, realizó la denuncia durante las últimas horas en la Fiscalía de Delitos Económicos de Mar del Plata. En total, indicó que el monto de la estafa asciende a $1.125.000.

En la denuncia, la maestra jardinera de 46 años explicó todo comenzó hace un mes, cuando comenzó a hablar por el chat de la red social Facebook con un hombre que en su perfil se hacía llamar Francis Dzeimsss. Aunque al inicio todo indicaba que se trataba de un interés romántico, se transformó en una pesadilla.

"En julio me mandó la solicitud de amistad de Facebook y empezamos a hablar. Me contó que trabajaba en una empresa de transporte marítimo, que era el jefe de operaciones y logística y que había quedado varado en un barco en Canadá cuando estaba yendo para su país, Reino Unido", explicó la joven al portal Ahora Mar del Plata. Y agregó: "Me mandaba fotos que coincidían con las de su perfil en Facebook y le creí".

Según el relato de la mujer, Francis le confesó que tenía miedo de que le robaran las joyas de la madre y más de un millón de euros. Por este motivo, el hombre comenzó a pedirle dinero a la mujer para poder destrabar el paquete, el cual estaba en Tailandia, y enviárselo a ella.

Uno de los comprobantes falsos que recibió. Foto: TN.

La maestra indicó que el hombre "no tenía personas que lo puedan asistir" y que "tenía miedo que piratas entraran a su barco y le robaran todo". "Me pidió un correo electrónico y se lo di. Me dijo que me iba enviar todas sus pertenencias a mí. Pero para recibir el envío tenía que pagarle a una empresa y yo le creí", explicó.

Luego de enviarle tres depósitos, de $125 mil, $500 mil y $500 mil, la mujer notó que había caído en una estafa. "Me dio una página para el número de seguimiento del envío y no figuraba el paquete. Era una página falsa. Armó una logística impresionante", dijo.

Las tres sumas de dinero que pudo enviarle fueron gracias a los ahorros de toda su vida. "Me lavó el cerebro. Soy profesional, no sé cómo caí", puntualizó.

Tras la estafa, la mujer le solicitó al sujeto que le devolviera el dinero, pero el hombre continuaba afirmándole que "la extrañaba, la amaba y que era la única persona que lo podía ayudar". "Me prometía que íbamos a hacer un viaje juntos, que iba a comprar propiedades".