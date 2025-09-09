Imputan a una mujer por encubrimiento tras recibir dinero de una estafa virtual con una venta de auto

La Justicia de Río Negro imputó a una mujer oriunda de Buenos Aires por encubrimiento en el marco de una maniobra fraudulenta vinculada con la venta de un auto . La acusada habría recibido en su cuenta bancaria dinero proveniente de la estafa virtual y lo transfirió rápidamente a terceros.

El caso empezó cuando la víctima denunció haber sido engañada a través de WhatsApp . Según su declaración, un estafador utilizó la identidad de un compañero de trabajo para concretar la operación tras una publicación en redes sociales sobre la venta de un vehículo.

El damnificado relató que realizó una transferencia desde su cuenta bancaria, convencido de que se trataba de una transacción legítima. Sin embargo, los informes bancarios posteriores confirmaron que el dinero fue dirigido a la cuenta de la mujer imputada, quien de inmediato lo derivó a otras dos cuentas de terceros, dificultando el rastreo.

Entre las pruebas recolectadas figuran movimientos bancarios que acreditan el flujo de dinero desde la cuenta de la víctima hacia la de la acusada. Asimismo, un informe del Renaper confirmó la identidad y domicilio de la mujer, radicada en la Provincia de Buenos Aires.

Para el Ministerio Público Fiscal, la imputada tuvo pleno control de los fondos y, pese a las circunstancias sospechosas de la operación, contribuyó a encubrir el origen ilícito del dinero.

Cargos y plazo de investigación

En audiencia, el Juez de Garantías tuvo por formulados los cargos contra la mujer bajo la calificación provisoria de encubrimiento por receptación sospechosa, en calidad de autora.

El magistrado dispuso un plazo de cuatro meses de investigación penal preparatoria, tiempo en el que las partes deberán producir diligencias y reunir pruebas que respalden sus posiciones.

Contexto de estafas virtuales

Este hecho se enmarca en el crecimiento de delitos digitales y fraudes a través de aplicaciones de mensajería y redes sociales. La modalidad de suplantación de identidad es una de las más utilizadas, ya que busca ganarse la confianza de la víctima simulando ser una persona cercana.

Las autoridades judiciales reiteran la importancia de verificar siempre la identidad del interlocutor y desconfiar de transferencias solicitadas en contextos poco habituales.