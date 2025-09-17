Salta: los estremecedores detalles sobre la banda que captaba alumnas para explotarlas sexualmente

En la causa por trata sexual de alumnas de un colegio secundario en la provincia de Salta , los cuatros detenidos fueron imputados con prisión preventiva por orden del juez federal de Garantías, Julio Bavio, luego de dar lugar al requerimiento de los fiscales Eduardo Villalba y Roxana Gual.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, uno de los imputados, que se desempeñaba como remisero, cumplía un rol fundamental en la captación de las adolescentes en la que aprovechaba la confianza que le tenían los padres para trasladar a sus hijas y, de manera simultánea, utilizaba ese vínculo para acercarlas a los explotadores.

Su función, según fue estipulado en la causa, “era buscar cuál era la mercadería que los clientes estaban necesitando”.

Según se estableció, los encuentros sexuales se concretaban en hoteles ubicados sobre la ruta 26 o bien en la vivienda de uno de los acusados.

El auto que utilizaba el remisero, principal imputado en la causa, para llevar a las víctimas a los encuentros sexuales en Salta.

Al mismo tiempo, la investigación permitió determinar que las víctimas eran alumnas de cuarto año del colegio y que las citas se organizaban en horarios cercanos a la salida escolar o durante las horas libres. Por esa razón, la fiscalía sostuvo que la operatoria estaba cuidadosamente planificada.

Además, se comprobó que los pagos oscilaban entre $60.000 y $200.000 y que el remisero ejercía un fuerte control psicológico sobre las jóvenes. Mientras algunas lo consideraban como alguien que les brindaba acceso a bienes materiales, como ropa o celulares, otras, en cambio, lo veían como una figura amenazante, ya que las chantajeaba con contarles a sus padres lo que estaban haciendo.

Un menor involucrado en la banda y el inicio de las denuncias

Junto a los cuatro hombres imputados como coautores, también fue acusado un adolescente de 16 años, aunque en carácter de partícipe secundario. Debido a su edad, continuará sometido al proceso bajo un régimen especial.

Hasta ahora, son tres las víctimas identificadas, aunque los fiscales remarcaron que podrían existir más casos aún no denunciados, dado que restan pericias y testimonios por recolectar.

La causa se originó a partir de la denuncia de la madre de una de las alumnas, realizada el 26 de junio de 2024. Según relató, se sorprendió al descubrir que su hija tenía un celular de alta gama y, al revisar los mensajes, halló conversaciones de contenido sexual. Entre ellos, figuraba un mensaje enviado por el remisero en el que hacía referencia incluso a su otra hija de 12 años.

A partir de ese hallazgo se abrió una investigación en la justicia provincial y, posteriormente, otra mujer denunció que un compañero de la escuela había intentado captar a sus hijas de 13 y 16 años.

En paralelo, una de las víctimas declaró en cámara Gesell y ratificó que los encuentros sexuales existieron. Además, precisó que el remisero era quien las trasladaba hasta los hoteles y que, en varios casos, eran obligadas a consumir alcohol y drogas.

Un caso de alta complejidad judicial

Durante la audiencia imputativa, la fiscalía subrayó que este es un caso de alta complejidad, ya que no solo están en juego delitos graves contra la integridad sexual, sino también la dignidad de los niños y adolescentes involucrados. Por ese motivo, recordaron que la pena prevista para la trata de personas agravada es de entre 10 y 15 años de prisión.

Al momento de prestar declaración, únicamente dos de los imputados decidieron hacerlo. Sin embargo, ambos intentaron desligarse de las acusaciones: mientras uno afirmó que desconocía la edad de las víctimas y otro sostuvo que solo había abonado dinero a cambio de sexo.

Los fiscales, no obstante, remarcaron que las pruebas reunidas hasta ahora permiten sostener que los acusados participaron de manera activa en la explotación sexual y que la investigación recién comienza a desentrañar la verdadera magnitud de la red.