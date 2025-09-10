Conmoción en Misiones: encontraron el cadáver de una mujer brasileña cerca de la frontera

La víctima fue identificada como Deomira Conci. El principal sospechoso es un exsoldado voluntario.

El cadáver de la mujer brasileña fue hallado en el paraje Juan Manuel de Rosas.

El cadáver de una mujer brasileña de 76 años, identificada como Deomira Conci, fue hallada muerta en el paraje Juan Manuel de Rosas, a unos tres kilómetros de la Ruta Nacional 101, en Bernardo de Irigoyen. El principal sospechoso es un exsoldado voluntario.

El hijo de la víctima, declaró que había perdido contacto con ella el pasado 31 de agosto. El lunes 1° de septiembre, cerca de las 17:30 horas, un vecino alertó a la Policía sobre la presencia de un cadáver. Junto a la víctima, hallaron un par de zapatos, un anteojo y la funda del asiento trasero de un vehículo.

Según trascendió, la mujer presentaba múltiples heridas de arma blanca, un golpe en el cráneo hematomas en ambos ojos y cortes profundos en el cuello.

Quién era la mujer brasileña que apareció muerta en Brasil En las últimas horas, gracias a la comparación de huellas dactilares, la Policía de Misiones confirmó la identidad de la víctima. Se trata de una mujer de 76 años oriunda de Garibaldi, estado de Río Grande do Sul.