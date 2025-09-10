Presenta:

El fatal antecedente del caso de la alumna atrincherada en Mendoza

El caso recuerda a la masacre de Carmen de Patagones, al sur de Buenos Aires, donde un joven de 15 años fue armado al colegio y disparó contra sus compañeros.

La masacre de Carmen de Patagones ocurrió el 28 de septiembre del 2004 en la Escuela Secundaria Número 2 Islas Malvinas.&nbsp; Foto: Archivo MDZ

Este miércoles por la mañana, un preocupante hecho conmocionó a la provincia de Mendoza, donde una joven de 14 años fue armada a la escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, de La Paz. La alumna, que cursa segundo año, disparó tres veces al aire y en estos momentos, se encuentra atrincherada. En el lugar trabajan el Grupo GES y GRIS.

El dramático antecedente

Dicho episodio recuerda a la masacre en el colegio Carmen de Patagones, donde un joven de 15 años fue armado al colegio y disparó contra sus compañeros. Como consecuencia, tres alumnos murieron y otros cinco resultaron heridos.

El 28 de septiembre de 2004, Rafael Solich llevó una pistola 9 mm al Instituto N.º 202 Islas Malvinas de Carmen de Patagones, al sur de la provincia de Buenos Aires. Pasadas las 7 de la mañana, Solich, motivado por varios hechos de bullying, sacó el arma y abrió fuego contra sus compañeros.

Según relataron los testigos, el joven disparó hasta vaciar el cargador. Luego, salió al pasillo y cargó el arma. Fue uno de sus amigos quien logró quitarle el arma al atacante. Finalmente, el joven fue detenido.

Juniors Solich

Como consecuencia del tiroteo, tres alumnos perdieron la vida y cinco resultaron heridos. El menor quedó internado en un centro psiquiátrico juvenil, mientras que su padre fue condenado a 45 días de prisión por negligencia.

