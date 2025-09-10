El fatal antecedente del caso de la alumna atrincherada en Mendoza

El caso recuerda a la masacre de Carmen de Patagones, al sur de Buenos Aires, donde un joven de 15 años fue armado al colegio y disparó contra sus compañeros.

La masacre de Carmen de Patagones ocurrió el 28 de septiembre del 2004 en la Escuela Secundaria Número 2 Islas Malvinas. Foto: Archivo MDZ

Este miércoles por la mañana, un preocupante hecho conmocionó a la provincia de Mendoza, donde una joven de 14 años fue armada a la escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, de La Paz. La alumna, que cursa segundo año, disparó tres veces al aire y en estos momentos, se encuentra atrincherada. En el lugar trabajan el Grupo GES y GRIS.

El dramático antecedente Dicho episodio recuerda a la masacre en el colegio Carmen de Patagones, donde un joven de 15 años fue armado al colegio y disparó contra sus compañeros. Como consecuencia, tres alumnos murieron y otros cinco resultaron heridos.

El 28 de septiembre de 2004, Rafael Solich llevó una pistola 9 mm al Instituto N.º 202 Islas Malvinas de Carmen de Patagones, al sur de la provincia de Buenos Aires. Pasadas las 7 de la mañana, Solich, motivado por varios hechos de bullying, sacó el arma y abrió fuego contra sus compañeros.

Según relataron los testigos, el joven disparó hasta vaciar el cargador. Luego, salió al pasillo y cargó el arma. Fue uno de sus amigos quien logró quitarle el arma al atacante. Finalmente, el joven fue detenido.

