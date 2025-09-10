Día de furia en Mendoza: disparos y tensión por un grupo de presos que se amotinó en San Felipe

Mendoza vive un verdadero día de furia. Horas antes de que las alarmas se activaran en La Paz por una niña ingresó armada a una escuela y realizó disparos , un grupo de presos se amotinó la mañana de este miércoles en el Complejo Penitenciario N°2 San Felipe , en Ciudad de Mendoza .

De acuerdo con fuentes penitenciarias, se trata de los internos del módulo 5-A del penal ubicado entre el Polo Penal Judicial y la cárcel de Boulogne Sur Mer . Los reos se sublevaron frente al traslado del referente de su pabellón: Maximiliano Martínez Llaneza , quien fue condenado en mayo a 18 años de cárcel como coautor del crimen en un asalto del empresario frutihortícola Emilio Giménez, ocurrido en septiembre de 2022 en Guaymallén.

Debido a la violenta actitud que mostraron los presos ante esa decisión, tuvo que tomar intervención personal del Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias ( GEOP ), que hizo uso del armamento reglamentario para realizar numerosos disparos para disuadir a los internos y así lograr que depongan su violenta actitud, explicaron las fuentes consultadas.

En los videos los que tuvo acceso MDZ se observa a decenas de personas privadas de su libertad organizándose para hacer frente a los guardiacárceles: "Vamos cumpa que de acá no nos vamos nadie loco", se escucha agitar a uno de los presos, mientras el resto realizaba una suerte de barricada en la entrada al pabellón para evitar que ingresaran los agentes penitenciarios.

En tanto, en la filmación restante se escuchan las detonaciones de las armas largas de los efectivos del GEOP y se alcanza a ver cómo los internos buscan resguardarse detrás de la barricada.

Pese a eso, la situación de alta tensión terminó siendo controlada y las autoridades penitenciarias analizaban las medidas a tomar para evitar que ese grupo de interno protagonice un nuevo conflicto en el futuro próximo.