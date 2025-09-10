"No fue fácil": los detalles del operativo de más de 5 horas para rescatar a la alumna de La Paz

El Gobierno Provincial dio detalles del operativo que llevó a cabo para rescatar a la alumna de 14 años que ingresó este miércoles con un arma a su escuela y se atrincheró luego de haber disparado en tres oportunidades. La adolescente se encuentra en buen estado de salud, en compañía de profesionales.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus , señaló en conferencia de prensa en Casa de Gobierno, que el objetivo del Gobierno "se cumplió", que era rescatar "sana y salva" a la adolescente, a través de un trabajo interdisciplinario de los ministerios de Seguridad, Salud y Educación.

Rus mencionó que el operativo duró más de cinco horas y que la adolescente está "bien" físicamente. Además, está siendo abordada desde un primer momento por profesionales y que luego se determinará si es o no derivada a un hospital (aventuró que podría ser el Notti).

De igual forma, admitió que "no fue fácil" todo el operativo y que "costó", ya que fueron "más de cinco horas de trabajo intenso. Pero se actuó rápidamente y se llevaron a cabo todos los protocolos".

El intenso operativo

"Desde un primer momento se confomó un comite de crisis entre Seguridad, Educación y Salud. La primera fuerza en llegar fue la policía departamental de La Paz, donde se pudo lograr una evacuación exitosa de más de 200 personas, entre alumnos, personal docente y no docente", comentó.

Acto seguido, se envió una dotación de los grupos especiales GRIS y GES, que viajaron en helicóptero. "Los recursos estuvieron desde un primer momento, con la asistencia de los equipos de salud (psiquiatras y psicólogos), más el equipo del ETI (Equipo Técnico Interdisciplinario) de Educación", agregó.

Rus ponderó y agradeció la intervención de los negociadores, que fueron, por un lado, Rocío Conti; y en segundo lugar el ayudante Chaparro. "Lograron que la niña desista de la actitud de empuñar el arma. Era una situación de riesgo para la integridad física de la niña, por lo que fue un abordaje exitoso".

"Se actuó rápidamente y se llevaron a cabo todos los protocolos", dijo la Ministra. Agregó que también actuó la Justicia Penal de Menores y el Ministerio Público Fiscal, con la investigación de jefe de la Unidad Fiscal de La Paz-Santa Rosa, Mariano Carabajal.