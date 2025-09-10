Milei prepara una cumbre en Olivos para reformular la campaña y calmar la feroz interna

La interna libertaria continúa en un punto de ebullición cada vez más difícil de controlar para Javier Milei . Tras la contundente derrota en las elecciones bonaerenses, el presidente no pudo contener los cuestionamientos y los enfrentamientos públicos entre su propia tropa, aunque podría calmar el fuego amigo en los próximos días.

De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por MDZ , el mandatario diagrama una cumbre en la Quinta de Olivos para el próximo lunes. Se tratará de un cónclave que incluirá a todos los referentes de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, y que tiene como objetivo rediseñar la campaña política pensando en los comicios nacionales del 26 de octubre.

Hasta el momento, el líder libertario no había tomado postura en medio de una guerra declarada entre el bando que responde a su hermana Karina Milei , los Menem y el armador Sebastián Pareja y el sector que comanda el asesor Santiago Caputo , cuya tropa asedia a los dirigentes karinistas por haberlos aislados del cierre de listas y en el armado territorial.

Milei solo confeccionó ayer tres mesas políticas , donde había representantes de cada facción, aunque no había habido definiciones alentadoras para darle una pausa a este cimbronazo que paraliza la gestión en la Casa Rosada hace meses.

Sin embargo, Milei, quien dejó de priorizar la economía y pretende ordenar a los suyos para evitar una ruptura definitiva en su círculo íntimo, pretende convocar a ambos miembros del “Triángulo de Hierro” y a sus alfiles, contemplando también a los diputados Cristian Ritondo y Diego Santilli, quienes representan al PRO dentro de esta alianza.

Mesa política Manuel Adorni, Martín Menem, Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich y Santiago Caputo: la nueva mesa política nacional de Javier Milei. X (@LLibertadAvanza)

El objetivo es “oficializar” una mejor distribución en la toma de decisiones para la campaña política. En otras palabras, que en la mesa chica de La Libertad Avanza no solo tomen decisiones Pareja y sus subalternos, sino que “Las Fuerzas del Cielo” y los amarillos tengan mayor poder de voto para reestructurar la logística electoral. Eso incluye desde un rediseño del discurso político, la organización de actos y la fiscalización pensando en la jornada electoral, aunque hay otros varios aspectos más.

Si bien no hay ninguna confirmación de que Milei le quite real poder a su hermana, funcionarios del Gabinete recalcan que “será inevitable” que deba ceder algunos lugares importantes en los cargos electorales de LLA. “Eran todos hombres de Pareja en la toma de decisiones de la campaña, ni hablar que le llenó toda la lista de candidatos bastantes mamarrachos. Así nos fue”, sentenciaron fuentes de la mesa política del Gobierno.

Por el momento, todas las fuentes del Ejecutivo coinciden que será una oportunidad clave para que Milei, al menos, intente hacer equilibrio dentro de su núcleo duro para evitar apaciguar el fuego amigo e intente recuperar la agenda política.