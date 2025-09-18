Encontraron el cadáver de un hombre en una cancha de fútbol: los escalofriantes detalles del caso

Un grupo de chicos encontró el cadáver del hombre tirado debajo de un árbol. La Justicia investiga a los familiares de la víctima.

Un aberrante hallazgo tuvo lugar en la provincia de Tucumán, donde un grupo de jóvenes encontraron el cadáver de un hombre en una cancha de fútbol. En estos momentos, la Justicia investiga las causas de muerte y los familiares de la víctima son los principales sospechosos.

El miércoles, cerca del mediodía, un grupo de chicos que jugaban al fútbol descubrieron un cadáver tirado debajo de un árbol en la esquina de Pellegrini y Lavaisse, San Miguel de Tucumán. Inmediatamente, los jóvenes le avisaron a los adultos, quienes se comunicaron con la Policía.

Los estremecedores detalles sobre el caso Los efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar y se dio intervención a la Unidad Fiscal de turno, a cargo del fiscal Carlos Sale, quien dispuso que la División Homicidios realice las primeras averiguaciones. A su vez, trabajaron distintas áreas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

Los peritos determinaron que el hombre no murió en el lugar, sino que su cuerpo habría sido arrojado allí, Esto se debe a que en la cancha no encontraron rastros de sangre ni signos de violencia.

Tucumán cadáver cancha X