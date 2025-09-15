Una menor de edad desapareció cuando nadaba en el Río Paraná y la hallaron un día después sin vida

Ludmila Olivera desapareció el sábado cuando se bañaba en el Río Paraná, cerca al acceso de Garupá, Misiones. Tras un intenso operativo, la hallaron sin vida.

El cuerpo de una adolescente de 13 años, que había desaparecido el sábado en la provincia de Misiones, fue hallado sin vida el domingo por la tarde. La menor estaba nadando en las aguas del Río Paraná, en la localidad misionera de Garupá, antes de que su familia denunciara su ausencia.

La víctima fue identificada como Ludmila Michelle Olivera, una menor que había sido vista por última vez mientras nadaba en la ribera del barrio Horacio Quiroga de Garupá. Según informó la Policía de Misiones, la joven ingresó al agua en compañía de su familia en un sector ubicado entre el acceso sur y la calle San Ignacio, y desapareció de la superficie sin que pudiera ser localizada en ese momento.

La denuncia fue radicada por la madre de la adolescente, lo que dio inicio inmediato a un operativo de rastrillaje coordinado por la Comisaría Quinta, dependiente de la Unidad Regional X de la Policía de Misiones. Las tareas de búsqueda contaron con el apoyo de divisiones especiales, la Prefectura Naval Argentina y equipos del Cuerpo de Bomberos.

Personal de Prefectura custodiando el río Paraná.